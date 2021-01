En coalición con PAN y PRD, PRI pondrá candidatos en Coatzacoalcos y Córdoba

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, confirmó en su cuenta de Twitter que la alianza PRI-PAN-PRD, encabezará la candidatura a la Diputación federal en Coatzacoalcos.



"En Sesión Política Permanente del Consejo Político Nacional, se aprobó lo que en la mesa de la Alianza #VaXMéxico se determinó, que encabezaremos las candidaturas de los distritos federales de #Córdoba y #Coatzacoalcos, en conjunto con nuestros aliados", posteó este jueves.



El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coatzacoalcos, Bulmaro Cruz Hernández informó que, la coalición "Va por México", deberá presentar su modificación al convenio original aprobado por el INE, y éste debe autorizar el cambio a más tardar el 21 de marzo.



El pasado miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó dos coaliciones parciales para las diputaciones federales en algunos de los 300 distritos de la entidad veracruzana, informó .



En esa sesión, el Distrito de Coatzacoalcos no estaba contemplado para alguna coalición.



"Es importante mencionar que estas dos coaliciones aplican exclusivamente para la diputación federal y en el caso de Coatzacoalcos hasta el día de hoy y de acuerdo a lo aprobado por el INE, no se aprobó ninguna coalición, por lo tanto los 10 partidos políticos nacionales deberán registrar una candidatura", detalló Bulmaro antes del tuit de Marlon Ramírez.



Sin embargo, el funcionario electoral destacó que los partidos políticos podrán hacer modificaciones hasta un día antes de los registros, tal como lo contempla la ley electoral es decir, el 21 de marzo será el último día ya que el periodo de inscripción es del 22 al 29 de marzo.



Las dos coaliciones parciales autorizadas son "Va por México", integrada por el PRI, PAN y PRD, y "Juntos haremos historia" conformada por Morena, PT y Verde Ecologista de México.



La alianza "Va por México", competirá para la diputación federal de mayoría relativa en 176 de los 300 distritos electorales en Veracruz



La coalición "Juntos haremos historia", en 151 distritos.



En las comicios para la diputación local y presidencia municipal todavía no se define en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, que es el órgano que lo aprobará.