En Coatepec, a ciudadanos les “agarraron las prisas” para renovar credencial de elector

Debido a una larga fila en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coatepec, autoridades de esta institución entregaron turnos a los ciudadanos que acudieron a renovar su credencial de elector.



Y es que, desde temprana hora, varios ciudadanos arribaron para hacer este trámite, por lo que trabajadores entregaron fichas para dispersar la aglomeración.



Algunos pobladores dijeron que les “agarraron” las prisas y al ser el último día para renovar o cambiar datos en la credencial, llegaron desde temprano, sin embargo, ya pasadas las 13:00 horas aún permanecían en el sitio.



“Vine para renovar mi credencial, estoy desde las 8 de la mañana, ya pasaron a darnos un turno para evitar aglomeraciones, porque la fila estaba muy larga, estaba hasta la esquina en la mañana”, relató María Eugenia, quien dijo ser de la ciudad de Coatepec.



“Llegamos temprano pero aquí estamos todavía, se me perdió mi credencial y por eso vine, ya me atendieron, me dieron un turno y pues a seguir esperando”, comentó don Javier Hernández.



Lo importante es que todos cuenten con su credencial: Vocal del RFE



Los ciudadanos que deseen renovar o hacer cambios en su credencial de elector tendrán hasta las 24:00 horas de este miércoles para acudir al módulo del INE en Coatepec, indicó el vocal del Registro Federal de Electores del INE en Coatepec, Rodolfo Marinero García.



“El módulo atenderá hasta las 12 de la noche, aquellos que sigan llegando se les programará una cita, mañana o pasado dependiendo de la afluencia en ese lapso, lo importante es que todos cuenten con su credencial”, detalló.



Señaló que se prevé acudan hasta 300 ciudadanos para realizar trámites a este módulo, por lo que informó que de ser necesario se les programará una cita, pues es necesario que todos cuenten con su credencial para votar.



“Un promedio hasta las 6 de la tarde de 96 ciudadanos más los que se vayan acumulando, esperamos de 200 a 300 ciudadanos, si no tenemos la capacidad se les dará una cita”, acotó.



Agregó que el padrón electoral del Distrito 9 es de alrededor de 300 mil ciudadanos, en su mayoría mujeres.



“El padrón es un promedio de 300 mil ciudadanos, hay más mujeres, como un 15 por ciento más que hombres”, explicó.