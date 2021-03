En Coatepec, adultos mayores madrugaron por su vacuna

Desde temprana hora, alrededor de unas 200 personas acudieron al módulo de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años, instalado en la Escuela Secundaria Federal “Ignacio de la Llave”, en Coatepec.



Algunas personas dijeron que acudieron a las 2:00 horas de este lunes, sin embargo, al observar que no había fila, decidieron llegar entre las 4:00 y 5:00 horas.



Fue el señor Ismael Alemán de 62 años el primero en llegar al lugar a las 4:00 horas y con él dio inicio la fila que alrededor de las 7 de la mañana ya alcanzaba las 200 personas.



“No tengo prisa pero me nació la idea de que hay que prevenir, ayudar y cuidarse (…) una recomendación a mis amigos que acudan a vacunarse porque hay personas que no creen, están renuentes y esto no es un juego, esto es una responsabilidad de salud, hay que aprovechar esta oportunidad, yo confió en la vacunación”, expresó.



A las 7:00 horas fue el momento que el módulo situado en la calle Juan de Dios Peza fue abierto para iniciar los trabajos de la jornada de vacunación.



Cerca de las 8:00 horas arribó una ambulancia de la Secretaría de Salud con el biológico, escoltada por una patrulla y unos ocho elementos de la Guardia Nacional y con ello dar paso a la aplicación del biológico a los abuelitos.



Cabe señalar que se observó una gran cantidad de familiares que acompañaron a los adultos mayores en los alrededores del plantel educativo.



Mientras que en el módulo ubicado en el Gimnasio Coatepec, también se observó buena afluencia de personas desde temprana hora, principalmente familiares que guardaban el lugar a sus abuelitos que más tarde acudieron.



Antes de las 8:00 horas, el inmueble fue abierto para que los adultos mayores pasaran a tomar lugar y evitar así estar parados y bajo el sol pero además, se colocó una carpa con sillas en la explanada para permitir el paso a más gente.



También en Chalma



Este lunes también inició la campaña de vacunación en el municipio de Chalma, para de igual manera concluir el miércoles.



Aquí se instalaron dos sedes en donde se aplicarán mil 500 dosis, más las que se suministrarán durante las visitas domiciliarias.



En este municipio, en donde el Semáforo Epidemiológico se encuentra en verde (riesgo bajo de contagio), la inoculación se realizará lunes, martes y miércoles en horario de 8:00 a 16:00 horas, en las sedes del Auditorio Municipal y la Escuela Primara “Guadalupe Victoria” y en cada una de ellas se entregarán 300 fichas diarias.



Este lunes, la sede del Auditorio Municipal atenderá a los adultos mayores de 60 años de edad de las colonias “Graciano Sánchez”, “Morelos”, “Linda Vista” y “Ampliación Morelos”; y en la sede de la Escuela Primaria a los adultos mayores de las colonias “Tepetatipa”, “Ignacio Zaragoza”, “Emiliano Zapata”, “Centro” y “La Laguna”.



El martes, en el Auditorio, se vacunará a los adultos mayores de 13 comunidades y en la Escuela Primaria a las personas de 60 años y más de 17 comunidades.



El miércoles será el último día de la campaña y sólo estará funcionando la sede del Auditorio Municipal para aplicar la dosis a los adultos mayores de 7 comunidades, además, se harán visitas domiciliarias para las personas que no puedan salir de sus casas.



De acuerdo con el Ayuntamiento, se entregarán 300 fichas por día en cada sede y los requisitos son copia de la CURP y credencial original del INE. En caso de haberse registrado por internet, llevar comprobante y se dará turno conforme lleguen al lugar.



Se pide a los beneficiarios portar cubrebocas y mantener la sana distancia para que no haya riesgo de contagios de COVID-19.