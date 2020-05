En Coatepec, algunos adelantaron su visita al panteón por Día de las Madres

Ciudadanos coatepecanos están adelantando su visita a las tumbas de sus madres, debido a que los próximos días el panteón municipal permanecerá cerrado debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus.



Y es que expresan que es mejor ir antes o días después del 10 de mayo, a dejar de acudir a visitar a sus progenitoras, pues se trata de una celebración importante, por ello ante las medidas de las autoridades, varias personas arribaron este día.



Es el caso de Pedro Rodríguez, quien señala que son días tristes porque por la contingencia no se puede salir y menos celebrar con alguna fiesta, sin embargo, dice que es necesario ir al panteón “aunque sea a limpiar las tumbas”.



“Estos días se sienten tristes porque con eso de la enfermedad ya no puede uno ni salir y estos días hay que escaparse para limpiar la tumba, porque como van a cerrar estos días quedarían al olvido, como todo ser humano recuerdo con cariño a nuestros seres queridos, mínimo limpiar la tumba. La decisión de cerrar está bien porque si no llega mucha gente y se empieza a infectar más gente y más muertos”, comenta.



Agustín Aguilar también es uno de los habitantes que llegaron al cementerio para arreglar la tumba de su señora madre y aunque asegura que le hubiera gustado ir el domingo a dejarle unas flores, admite que es mejor cuidarse.



“Vine a ver a mi mamá y a mi familia porque van a cerrar, me adelanté para arreglarle su tumba para que esté limpia, es un día especial para todos, quisiera traerle sus flores el domingo pero no se puede. Las medidas están bien para que no haya tantos contagios, hay que cuidarse, para qué le busca uno”, explica.



Magdaleno Cortés, un coatepecano más, indica que se adelantó a ir al panteón, porque no hay que olvidarse de la mamá y aunque sea en días posteriores, opina que hay que acudir a visitarla.



“Vine a visitarla, es importante que no se nos olvide que tenemos mamá, con lo que está pasando no dejan pasar, hay que adelantarse, cualquier día es bueno, no es necesario el mero día o después, lo importante es que vengan”.



Para María de los Ángeles y Jorge Alberto Oliva es diferente el cierre del panteón, para ellos significa pérdidas económicas pues son días en los que van a trabajar limpiando las tumbas y deshierbando los terrenos pero este año tienen que conformarse con que sólo algunas personas acudirán.



“Laboro aquí, las tumbas de tierra evitan que crezca la hierba y las capillas las abrimos, las lavamos. Ha venido la gente porque van a cerrar”.