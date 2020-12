En Coatepec, algunos partidos no llegaron a instalación de Consejo de INE

El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del INE en Coatepec, Ricardo de la Rosa Ruiz, indicó que a la instalación del Consejo Local uno de los partidos locales no se acreditó, mientras que dos nacionales no asistieron.



“Participan en el Consejo todos los partidos políticos nacionales, incluyendo aquellos que recientemente acaban de adquirir su registro, son 10. Nuestro reglamento y la ley indica que los partidos locales tienen que participar y también han acreditado a sus representantes, son cuatro partidos locales de los cuales uno no se acreditó aún y tampoco estuvo presente, y de los partidos nacionales dos no asistieron”, explicó.



Recordó que, durante el mes de diciembre, el Instituto está obligado a instalar el Consejo Distrital, pero señaló que previo a esta actividad, se llevó a cabo la instalación del Consejo Local, en donde se dieron los nombramientos a los consejeros.



“Estamos obligados en el mes de diciembre llevar a cabo la instalación del Consejo Distrital, pero previo se llevó la instalación del Consejo Local, en el cual, como una actividad prioritaria, se llevó a cabo el nombramiento de los consejeros que van a actuar en nuestro ámbito de competencia. Son seis consejeros y atendiendo al principio de paridad de género, 3 de ellos son hombres y 3 mujeres”, expuso.



Precisó que las primeras actividades que determinó el Consejo, fue un acuerdo sobre el horario de labores y otro para que la información que se intercambie entre los integrantes, sea través de medios electrónicos.



“Es lo que ocurrió de manera fundamental en las sesiones del Consejo y ya dimos inicio a este proceso en nuestro ámbito territorial, que tiene como función básica que el consejo vigile el cumplimiento de las normas en las actividades dentro del proceso electoral”, finalizó.