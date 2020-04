En Coatepec aún no deciden hacer obligatorio uso de cubrebocas

La responsable del departamento de Salud del Ayuntamiento de Coatepec, Nabil Gómez, indicó que por el momento, el Cabildo no ha determinado hacer obligatorio el uso de cubrebocas en el Pueblo Mágico.



Y es que dijo que esta acción tendría que analizarse y valorizarse, toda vez que en algunos municipios, como el caso de Xalapa, la ciudadanía no ha acatado esta disposición



“No he tenido reunión con el Alcalde, con base a ello no sé si lo estén valorando. Nosotros de antemano tenemos el conocimiento de que no ha habido un buen resultado con la implementación del cubrebocas, sería valorarlo de cómo está impactando en la ciudadanía y cómo se está ejerciendo esa manera de obligatorio. En Coatepec sería cuestión de valorarlo y que el Cabildo tome el acuerdo”, detalló.



En este sentido, sostuvo que en Coatepec se están apegando a las disposiciones estatal y federal y refirió que en los acuerdos de la Gaceta Oficial de la Federación, que ha emitido la Secretaría de Salud Federal, el uso de cubrebocas está como un exhorto y una recomendación hacia la población, mientras que para el personal de Salud, Sanidad y quienes ejerzan alguna actividad en atención hospitalaria o médica se maneja como obligatorio.



“Sabemos que los municipios tienen autonomía y que ellos podrían a través de un acuerdo de Cabildo implementar esa acción pero creo es pertinente evaluarlo para ejecutarlo de la mejor manera”, comentó.



Del mismo modo, descartó por el momento el cierre del Centro Histórico como otra medida de prevención ante la contingencia sanitaria, pues aseveró que es competencia de áreas como Tránsito el involucrarse en una acción así.



“También se tendría que valorar por la áreas competentes como Tránsito y con alguna otra área”, finalizó.