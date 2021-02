En Coatepec, autoridades dejaron al sector Salud en el abandono, acusan

El comandante del cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región, Diego Solano Montano, lamentó que las autoridades no le apuesten a la salud en esta zona.



Y es que dijo que la Cruz Roja y esta agrupación son quienes han tenido que enfrentar la pandemia y los servicios de emergencia sin apoyos a excepción de los otorgados por la población y con un mínimo de personal.



“Ninguna autoridad le ha apostado a la salud en la zona de Coatepec, no han volteado a la zona y tenemos una prueba, los compañeros de Cruz Roja están trabajando de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche sólo con tres elementos, no hay para más porque no hay recurso, igual que nosotros”, señaló.

Destacó que incluso comparten equipos y demás material con la Cruz roja para continuar otorgando servicios de emergencia a la ciudadanía.



Por ello, hizo un llamado a las autoridades estatales, federales y municipales, para que proporcionen ayuda a ambas corporaciones, quienes no pueden bajar la guardia en los traslados de COVID-19, los cuales aseguró no han disminuido, sino al contrario, van en aumento.



“Que no se olviden que para seguir ayudando tenemos la necesidad de pedir, que apoyen no sólo a los bomberos, a la Cruz Roja que no tenemos nada. Los traslados de COVID son carísimos, para adquirir equipos hay que ver donde hay y el costo se fue al alza, seguimos los protocolos que nos dijo Salud, aunque sean caros se deben de adquirir”, abundó.