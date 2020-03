En Coatepec cuesta trabajo hacer que gente se mantenga en cuarentena: Alcalde

"La verdad nos ha costado mucho trabajo que la gente entienda que estamos en cuarentena", admitió el presidente municipal de Coatepec, Enrique Fernández Peredo.



Explicó que ante la contingencia, el Ayuntamiento instaló medidas en la cabecera municipal contra la pandemia, entre éstas, la aplicación de la sana distancia y lonas informativas con una alta concentración de personas.



No obstante, reconoció que la población muchas veces se niega a adoptar las recomendaciones de las autoridades.



Al respecto, refirió que el sábado pasado, tras el inicio de la sana distancia en escuelas públicas y privadas, todavía acudieron visitantes al parque central de Coatepec.



"Vamos a reforzar las medidas porque en Coatepec todavía no tenemos casos sospechosos pero no por un descuido vamos a bajar la guardia", afirmó.



Indicó que entre las medidas de sana distancia, se determinó contener en sus domicilios a los trabajadores de más de 60 años, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas.