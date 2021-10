En Coatepec, el café “va a menos”; campos se vuelven fraccionamientos: Alcalde

El alcalde de Coatepec, Luis Enrique Fernández Peredo, informó que por la crisis que causó la pandemia, algunos cafetaleros han vendido sus tierras, al menos así lo revela el padrón de los campesinos que cosechan el aromático.Cambiar el uso de sus tierras ha provocado la creación de nuevos fraccionamientos, por lo que la mancha urbana está superando al campo.“En la producción no sabemos una cantidad de lo que se produce, si bien es cierto en Coatepec nuestro café es reconocido, también quiero decirte que ha venido a menos con todo esto de la pandemia y son círculos muy pequeños los que quedan, sobre todo de las tierras, porque han venido a menos y se han convertido en fraccionamientos, la gente cambia de giro para tener algún tipo de estabilidad económica”.Entrevistado en su reciente vista a Orizaba, indicó que en el municipio que gobierna, hay alrededor de 200 productores, sin embargo, la cosecha que se produce actualmente es incierta ante el cambio que han sufrido los cafetales.“La mancha urbana se ha extendido muchísimo estamos superando los cien mil habitantes a aunque como Ayuntamiento hemos tomado todas las medidas para que este crecimiento sea ordenado, hemos estado desde la comisión de asentimientos humanos y obras públicas viendo precisamente que este crecimiento sea haciadonde tenemos el área de servicios que son donde podemos dotarlos de agua y de energía eléctrica, drenaje y demás para que no crezca de manera desmesurada y no toquen las zonas que son consideradas de reserva ecológica o protegidas y evitar presentar problemas, pues ahí está el agua que se genera”.Asimismo puntualizó que algunos cafetaleros no están conformes con las modificaciones que se buscan hacer desde la Cámara de Diputados, pero esperan que estas modificaciones no sean de impacto para el sector.