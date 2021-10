En Coatepec, Fiscalía pide a familia esperar dos meses para entregarle cadáver

La ciudadana Estela Opos Bonilla pidió a la Fiscalía de Coatepec agilizar los trámites para la entrega del cuerpo de su hermano fallecido hace ocho días, debido a una caída que le provocó que se desnucara.La afectada indicó que la Fiscalía le informó que tardará alrededor de dos meses para entregarle el cuerpo, ya que así lo marcan los procedimientos para verificar la identidad del fallecido.Sin embargo, Opos Bonilla aseguró que ya cumplió con todos los requerimientos y que incluso el Agente Municipal de Mahuixtlán, ya acudió a dar fe que se trata del familiar de la coatepecana.“Le hicieron la prueba del ADN, pero me dijeron que hay que esperar, ayer me hablaron de la Fiscalía de Coatepec para esperar el resultado de la prueba. Falleció en Casas Geo, ahí se desvaneció, acudieron cuerpos de emergencia y se lo llevaron y al otro día me avisaron que falleció, cayó en la banqueta y se desnucó”, dijo.La mujer agregó que su hermano de 57 años era un hombre trabajador que cuidaba pollos y hacía trabajos de chapeo.Ante la situación, Estela solicitó a la dependencia que le entregue a su familiar para poder darle cristiana sepultura.