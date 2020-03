En Coatepec, garantizan apoyos sociales para adultos mayores durante contingencia

El delegado regional de Programas Sociales en Coatepec, Adrián González Naveda, indicó que las mesas de atención para entregar las pensiones a los adultos mayores no pueden suspenderse, toda vez que éstos la necesitan para satisfacer sus necesidades básicas.



“Muchos adultos dependen de esta pensión para cumplir con sus necesidades básicas, por eso las mesas de atención se tienen que llevar a cabo, no hay otra alternativa, la gente necesita su pensión”, dijo.



Y es que dijo que aunque se deben evitar las aglomeraciones para evitar contagios del coronavirus, la dependencia federal tomará las medidas emitidas y recomendadas por la Secretaría de Salud para hacer el pago adelantado de dos bimestres anunciado por el Presidente de México a los abuelitos.



“Los adultos que cobran en mesa de atención serían citados con todas las medidas sanitarias de seguridad pertinentes, se entregarían dos bimestres (…).



Con todas las medidas de sana distancia, dejar sillas vacías, espaciar las entregas para que no haya concentraciones aunque tome todo el día, usando mascarillas, guantes, gel y se contará con el acompañamiento de las instituciones de Salud y de Seguridad Pública si se amerita”, señaló.



No obstante, dijo desconocer por el momento cual será la fecha en que se hagan estos pagos de pensiones en las mesas de atención, aunque adelantó que las entregas podrían iniciar a finales de marzo y durar un mes.



“Lo que está confirmado es que se adelantó el pago de un bimestre más en la mesa de atención que está por confirmar las fechas de entrega, pero que iniciaría a finales de este mes y duraría un mes”, finalizó.