En Coatepec, hasta arrestarían a quienes no usen cubrebocas en lugares públicos

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que la campaña de concientización para el uso de cubrebocas está por concluir, lo que dará paso a las sanciones que indica el Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual incluso contempla arrestos.



Y es que el Edil señaló que es necesario poner mano firme para evitar que haya más contagios, ya que los casos de COVID-19 en Coatepec se están disparando de manera potencial.



Abundó que se han obsequiado cubrebocas y gel antibacterial en varios puntos del municipio, como en las terminales de autobuses y lugares públicos.



“Ante esta nueva normalidad, no podemos regresar a lo que era antes, tenemos que tomar medidas, sí vamos a recrudecer, una vez que se acabe la campaña tendremos que empezar a lo que son las sanciones correspondientes a todo aquel ciudadano en Coatepec que no haga uso responsable de todas las medidas sanitarias”, dijo.



Asimismo, comentó que se está reforzando con operativos de desinfección en puntos estratégicos y refirió los módulos que se instalaron el fin de semana pasado en los accesos a Coatepec.



“Los casos en Coatepec se están disparando de una manera potencial, me reuní con el Alcalde de Banderilla y con autoridades de Tránsito del Estado para coordinar este operativo de desinfección”, finalizó.