En Coatepec no hay condiciones para aumentar salarios, dice empresario

El empresario coatepecano, Erick Alcántara Ceballos, indicó que el sector no está en condiciones de incrementar los salarios de los empleados, pues no se ha logrado un repunte en los servicios.



“Estamos tratando de mantener el trabajo, a la gente y no estamos en condiciones de hacer un aumento de salarios, es una triste realidad por la situación que estamos atravesando”, detalló.



Entrevistado, el gerente de Hacienda Zimpizahua lamentó que, en su caso, aunque varios meses se trató de mantener la plantilla de trabajadores, casi al cierre de año tuvieron que hacer ajustes y algunos empleados eventuales tuvieron que dejar de laborar.



“Se intentó mantener la plantilla pero para el fin de año se hicieron ajustes, fue insostenible la situación, ahorita estamos trabajando con el personal de toda la vida, los que no pudimos mantener fueron los eventuales. Se hicieron ajustes de días, otros se fueron a otros lugares”, comentó.



Precisó que el sector esperaba un repunte para el cierre de año con las festividades, no obstante, la demanda fue baja y ahora tienen que enfrentar la cuesta de enero con todos los pagos de impuestos.



“Se vislumbraba un posible repunte pero para cierre de año fue muy bajo, no hubo ese repunte y con todo lo que viene, la cuesta de enero y los pagos de impuestos, aunado a la pandemia es complicado que podamos reactivar la economía”, dijo.



Finalmente, recriminó que el Gobierno no proporciona ningún tipo de incentivos a los empresarios y recalcó que la situación urge a mantener los empleos que hay, ya que será difícil generar más.



“No hubo apoyo de ningún tipo, de descuentos, incentivos para empresarios. Esperamos no llegar a un cierre pues tratamos de sobrevivir, la situación no es generar empleos pero sí estabilidad en el empleado, seguir manteniendo los trabajos conforme las condiciones vayan mejorando”, finalizó.