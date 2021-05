En Coatepec, salones de fiestas siguen sin ocuparse, la gente aún tiene miedo

A pesar de que los salones de fiestas ya fueron reabiertos luego de varios meses, la población sigue cuidándose para evitar contagios y no los renta, consideró el gerente de la Hacienda Zimpizahua en Coatepec, Erick Alcántara.



“En el salón de eventos ya hay una apertura, pero aun así la gente sigue temerosa, cuidándose, hasta hoy no hemos logrado tener eventos”, detalló.



Entrevistado, dijo que, en su caso, ya hay fechas ocupadas de contratación, pero para el mes de diciembre.



“Sí tenemos un poco más de fechas ocupadas para el fin del año que la pandemia esté más controlada y la gente pueda asistir a las fiestas”, acotó.



Y es que comentó que empresarios del ramo y banqueteros reportan que durante los eventos hay ausencia de invitados, lo que desanima a la ciudadanía a hacer fiestas grandes.



“Eso ha pasado, algunos empresarios y banqueteros reportan que en las fiestas no hay asistencia, se guardan todas las medidas, pero la gente no va, se les quedan vacíos los lugares. La gente evalúa eso y determina no hacer eventos, mejor se esperan a mejores condiciones”, explicó.



Finalmente, precisó que a diferencia del año pasado que no se registró ni un sólo evento, para los meses de noviembre y diciembre se realizaron 8 presupuestos, por lo que ya hay unas fechas apartadas y otras confirmadas.