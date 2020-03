En Coatepec sigue la lucha contra propagación del dengue en escuelas

Algunas escuelas en Coatepec al verse fuertemente “golpeadas” el año pasado por el dengue, empiezan a hacer algunas acciones de prevención.



Sobre este tema, el director de la Escuela Secundaria Federal “Gral. Ignacio de la Llave”, José Raúl Mendoza Martínez, refirió que para evitar una nueva contingencia por dengue, mantendrán limpia la escuela con acciones como retiro de cacharros, sacar la basura, evitar almacenar sillas o mesas, entre otras.



“Limpiar cacharros de la escuela, sacar la basura, limpieza del plantel, se hizo en el mes de enero y vamos a hacer otra limpieza, mantenerla limpia (la escuela) para evitar que se prolifere el mosco, porque hasta en lo que uno no piensa incuba”, dijo.



Y es que recordó que en ese plantel se registraron 119 casos en alumnos y 47 en personal educativo y administrativo, lo cual afectó las clases de los estudiantes, debido a que 27 maestros con el padecimiento tuvieron que faltar hasta 14 días afectando así impartición de las clases



“Hubo números alarmantes, los docentes también y se tomó la decisión de no asistir, fueron 24 maestros con dengue y se les dio de 7 a 14 días de licencia. Fuimos de las escuelas que tuvimos muchas quejas por falta de maestros. Coatepec fue de las zonas más golpeadas y las escuelas no se escaparon, 119 casos alumnos y 47 en personal, esperamos que no se nos repita”, detalló.



Admitió que solo se podrán evitar la proliferación del mosco trasmisor, haciendo limpieza desde las casas y con pequeñas acciones del cuidado del medio ambiente.



“Las sillas que no sirven mejor desecharlas porque pueden provocar la proliferación, mejor se van adquiriendo más e invitar a los niños a hacer pequeñas acciones, trabajamos con una ficha acumulativa de cuidado del medio ambiente que mandan para los talleres”, precisó.