En Coatepec, tiendas no esenciales no acatan suspensión

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, informó que hay varios negocios no esenciales que continúan operando a pesar de que se les ha hecho la recomendación de no hacerlo ante la pandemia del COVID-19.



Entrevistado, aseguró que ya fueron notificados todos los negocios en Coatepec pero aun así hay algunos que no están acatando las disposiciones.



“En Coppel no se vende ningún producto esencial, en Chedraui se vende de todo, hay cosas que deben estar canceladas. Hemos hecho la recomendación y hemos trabajado en los protocolos y prevenciones pero muchos locales que deberían de estar cerrados no lo están”, expuso.



Refirió que es la Secretaría de Salud quien debe sancionar, pues el municipio no está facultado para esto y dependería de una sesión de Cabildo. Sin embargo, dijo que aun así deberán contar con el respaldo de esa dependencia.



“Desgraciadamente, aquí el Sector Salud tiene que aplicar sanciones, no estamos facultados para ello a un negocio que está debidamente establecido. Las sanciones las aplica Salud, son ellos quienes giran el documento con la prohibición, nosotros sólo replicamos. Nosotros tendríamos que hacer una sesión de Cabildo y dictaminarlo pero debemos de tener el respaldo del Sector Salud”, concluyó.