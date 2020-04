En Coatepec toman a la ligera contingencia sanitaria, lamenta Alcalde

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, admitió que la ciudadanía sigue tomando a la ligera la situación que se vive por el Coronavirus, por lo que se dijo a favor de que los vendedores del parque se retiren a las 18:00 horas, tal como se decidió hace unos días en sesión de Cabildo.



“Mi postura es que nos mantengamos igual como estamos en este acuerdo, porque vemos que la gente lo sigue tomando a la ligera, sino no se hubiera convocado a ese Cabildo extraordinario para decir ‘cerremos el parque’. Porque cuando hicimos el recorrido, vimos la afluencia de personas y la verdad es que no es un asunto menor, sino de salud pública para todos los coatepecanos. Está costando mucho trabajo que la gente se solidarice y esto no lo van a ver hasta que, lamentablemente, comiencen a ver a sus familiares, amigos o vecinos enfermos”, aseveró.



Indicó que no se llegó a ningún acuerdo con estos comerciantes que se manifestaron esta semana, por lo que se efectuaría otra reunión con los Ediles para discutir nuevamente el tema, no obstante, señaló que lo que se está haciendo al haber asignado este horario es acatar un listado basado en las recomendaciones del Gobierno Federal.



“Todavía no se ha llegado a algún acuerdo porque no depende de mí, depende de los Ediles y algunos se han manifestado porque siga el horario que habíamos asignado. Estamos por convocar a una sesión extraordinaria para que se pueda discutir ampliamente el tema y notificar, aunado a que ya se publicó el listado de lo que se requiere como un servicio sustancial y cuáles no y en estricto apego a ese cumplimiento de lo que dice ese acuerdo tendríamos que estar acatando lo que ahí se establece”, advirtió.



Finalmente, sostuvo que su administración está siendo informada de los casos sospechosos que se han detectado en su municipio pero sin muchos detalles.



“Estamos al tanto de casos pero sólo lo que nos van informando. Sabemos que los procedimientos no son tan rápidos, lo ideal es que no tuviéramos ni casos sospechosos”, concluyó.