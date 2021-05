En Coatepec, tronco de árbol obstruye paso desde hace una semana

Vecinos de los fraccionamientos San José, Villas Coatepec, Loma de Flores, además de trabajadores y visitantes de la Ciudad Judicial en Coatepec, se quejaron debido a que hace más de una semana un árbol cayó sobre la calle 16 de septiembre y hasta el momento siguen los troncos que obstruyen el paso peatonal y vehicular.



Los habitantes de las colonias mencionadas, indicaron que resulta un peligro para los transeúntes que deben bajar al arroyo vehicular pues los restos del árbol quedaron sobre la banqueta y parte de la calle.



Explicaron que por las lluvias que se registraron en la región hace varios días, el árbol cayó y dañó los cables de la Comisión Federal de Electricidad y aunque la paraestatal reparó el desperfecto ni ellos ni autoridades municipales retiraron los troncos.



“Necesitamos que lo quiten, es un peligro para los vehículos, hoy tiene ocho días que se cayó, pedimos que lo quiten, puede ocasionar un accidente pues quedó en la banqueta y la gente no puede caminar por ahí”, indicó una vecina.



Por ello, exigieron al Ayuntamiento a que retire los escombros, pues además los troncos se encuentran en cableados que jalan un poste que podría colapsar.



“Es un peligro para los carros también, ya tiene muchos días que no lo han retirado, estorba mucho, los del municipio no hacen caso, obstruye el paso y se hace embotellamiento con los carros, no sé porque no lo han retirado”, comentó un taxista.