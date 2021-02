En Coatza, aún con pandemia realizaron Feria del Tamal este Día de la Candelaria

Pese a la alerta preventiva por COVID-19 que implementó el Gobierno Estatal en 84 municipios, entre ellos Coatzacoalcos, este Día de la Candelaria en el Mercado Morelos se realizó la Feria del Tamal en la que incluso se cerró una avenida para que los comerciantes se colocaran.



Lo anterior congregó a la ciudadanía que arribó a comprar, rompiendo así con protocolos de salud para evitar aglomeraciones.



El cierre fue en la calle Juárez esquina con Pedro Moreno, donde por lo menos cinco vendedores se establecieron para ofrecer sus productos.



Esto con motivo de la tercera Feria del Tamal que realizan los comerciantes que expenden este producto en el centro de abasto para ayudarse en su economía con pretexto del Día de la Candelaria.



Desde temprana hora los involucrados acordonaron la zona para cerrar la vialidad en Pedro Moreno, al lugar llegó personal del Gobierno Municipal para levantarlos y exhortarlos a mostrar el permiso para poder invadir y cerrar las arterias.



"Estamos con el personal de Gobernación porque están en el área de la calle, les están pidiendo el documento donde el Ayuntamiento les está otorgando el permiso, y no lo están mostrando, y junto con el Jurídico del Ayuntamiento van hacer un levantamiento porque cerraron esta calle indebidamente porque no hay un permiso como tal", sostuvo el director de Mercado Municipal, Rosendo Durán.



El funcionario dijo que los locatarios representados por el secretario general Erick Álvarez Pavón, argumentaron que la regidora con la comisión de mercados, Keren Prot Vázquez, les había dado aparentemente el permiso para instalarse en la vía pública, sin embargo, no lo mostraron.



"Probablemente metieron el oficio para que se les diera el permiso, pero no se les dio, este tema con la licenciada Keren lo vamos a checar para ver qué fue lo que pasó, yo hablé con ella hace un rato y me dice lo que les hizo es una invitación para que las tamaleras salieran, pero sin hacer ningún cierre precisamente por el problema terrible de la pandemia", puntualizó.



Aunque se amenazó con desalojar a las personas, finalmente solo se les reiteró que tomaran sana distancia y se les regaló gel antibacterial.



Coatzacoalcos tiene hasta el corte de ayer dado a conocer por el Gobierno Local, 608 defunciones por COVID-19, 3 mil 15 casos confirmados, y 2 mil 444 casos sospechosos.