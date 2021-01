En Coatza, se restringe estacionarse en Centro, mientras ambulantes toman calles

Empresarios de Coatzacoalcos insisten en que las autoridades municipales dejen de prohibir el estacionamiento doble en el Centro de la ciudad durante los fines de semana. Aseguran que la medida no ayuda a evitar aglomeraciones.



Armando Carvallo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el puerto, sostuvo que la autoridad contradice sus propios mandatos al haber permitido que previo al festejo de los Santos Reyes, los comerciantes de la “fayuca” cierren avenidas para instalarse en la calle, pues así fomentan que haya visitas en sitios con poco espacio.



Asimismo, aseguró que el operativo en lugar de ayudar a que las personas tomen distancia, provoca que circulen más por las calles al tener que estacionar sus coches lejos de los comercios que van a visitar.



"Hay negocios formales que en la venta de juguetes muchos invirtieron cantidades fuertes en juguetes y se les está limitando considerablemente al prohibir el estacionamiento en los arriates, algo que se había permitido, ahora se está haciendo mucho hincapié y lo vemos como una medida que golpea directamente al comercio informal”.



“Tenemos meses pidiendo que los fines de semana permitan a los clientes estacionarse en los arriates y con tristeza vemos que permiten colocarse al comercio informal cerrando una calle en Corregidora. Se contradicen porque prohíben para evitar aglomeración pero permiten a comerciantes vender en la calle y ahí se aglomeran”, dijo.



El empresario opinó que la colocación de parquímetros en la zona comercial vendría a desfogar el tráfico y ayudaría con la cuestión de los estacionamientos.



Lamentó que la propuesta no sea tomada en cuenta y en cambio muchos lo vean como un tema recaudatorio.



"Totalmente de acuerdo con los parquímetros mientras no tengan fin recaudatorio porque eso sería problema y tenemos la solución, no se requiere ni inversión porque ya es virtual, la verdad es que estamos atrasados en ese sentido porque no se requiere ni siquiera inversión inicial".



"Hay agremiados que se oponen porque sienten que les ahuyentará a la clientela pero la experiencia en otros lados ha sido favorable", finalizó.