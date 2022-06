En Coatzacoalcos, al menos 20 menores no tienen acta de nacimiento

En Coatzacoalcos, por lo menos 20 menores de edad no cuentan con actas de nacimiento, sus edades oscilan entre los 2 y 15 años.Por la situación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal iniciará un programa para atender a estos menores que precisamente por no contar con tan importante documento, tampoco tienen estudios.Al respecto, la directora del organismo, Raquel Díaz Páez, informó que se trata de menores que han llegado a las oficinas para pedir ayuda y es cuando se les ha detectado.“Es muy triste que sigamos viviendo situaciones de descuido, falta de responsabilidad como adultos, como jefes o jefas de familia y ahorita lo que nosotros hacemos es el exhorto para que si conocen el caso de algún menor de edad, alguna niña o un niño que no tenga documento que se acerquen con nosotros”, reveló.Indicó que la ayuda por la que han llegado es debido a que sufren violencia, el caso más reciente es el de cuatro hermanos que quedaron bajo custodia del DIF, luego que la mayor sufrió abuso sexual.“Lo que te puedo decir es que está siendo atendida por la procuradora y todo hasta ahorita creo que va por buen camino, ellos están obviamente protegidos, están salvaguardados y se está realizando el seguimiento de lo que implica”.“Ahorita se logró realizar las acciones para la documentación, no tan sólo de ella, también de sus hermanitos, afortunadamente con todas la facilidades que el Alcalde está buscando gestionar para beneficio de nuestro municipio”, añadió.Dio a conocer que al ser una situación preocupante, la presidenta del DIF, Esther Mortera Zetina, está buscando realizar un programa para atender a los niños y niñas que no cuentan con su documentación.