En Coatzacoalcos, al menos 47 vehículos fueron robados durante julio

Un total de 47 vehículos fueron robados durante el mes de julio en Coatzacoalcos, confirmó la jefa de la oficina de Hacienda del Estado en este puerto, Hildeliza Díaz Calafell.



Expuso que los contribuyentes acuden a la dependencia a realizar el bloqueo y la baja de la unidad para que no sea mal utilizada mientras se procede a la denuncia.



"En el caso del robo de vehículos, de momento no tengo el dato de los meses pasados pero sí tengo el del mes de julio, tuvimos un reporte de 47 solicitud de bloqueos de vehículos precisamente por el tema de robo", comentó.



Detalló que para el reporte de robo, el afectado debe interponer la querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y posteriormente solicitar una constancia de no infracción en la Delegación de Transito.



La entrevistada puntualizó que al momento de efectuar la denuncia, también hagan hincapié del robo de los documentos, los cuales se requieren para los trámites del bloqueo de la unidad.



“Es muy importante que los contribuyentes hagan hincapié a la hora de hacer su denuncia, que no únicamente el vehículo fue robado, sino también que dentro del vehículo iba el tema de placas, tarjeta de circulación, que son documentos que nosotros requerimos para los procedimientos, cuando la unidad es robada, pues obviamente estos valores van con el vehículo”, dijo.