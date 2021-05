En Coatzacoalcos, bajó número de personas vacunadas con segunda dosis

Más de 10 mil 800 adultos mayores recibieron la segunda dosis de la vacuna antiCOVID durante el arranque de la jornada este lunes en Coatzacoalcos.



Lo anterior significa 4 mil 451 personas menos que las que recibieron la inoculación en el primer día de la primera dosis el pasado 29 de marzo, donde 15 mil 251 adultos mayores acudieron al llamado en las siete diferentes sedes.



El coordinador de las Brigadas Correcaminos del Gobierno de México en el sur de Veracruz, Juan Carlos Atzin Calderón, dijo que esto se debe a que muchos acudieron a vacunarse en fechas que no les correspondía, sin embargo, dijo que para el 6 de mayo esperan llegar a los más de 32 mil vacunados.



Por otro lado, informó que el comportamiento de los habitantes de Coatzacoalcos se ha realizado de manera ejemplar, ya que a diferencia de la primera dosis, esta vez no hubo aglomeraciones ni filas, lo que ha provocado orden y fluidez.



"Nos da mucho gusto que los adultos mayores de Coatzacoalcos hayan respetado el horario estipulado para la asistencia de este primer día, les pedimos que así continúe los días próximos", dijo.



A pesar de la intensa surada en este puerto, no existieron complicaciones.



Cabe recordar que el martes 30 de marzo fueron beneficiados 11 mil 60 adultos mayores de Coatzacoalcos, mientras que el último día, es decir, el miércoles 31 de marzo se vacunó a 6 mil 145 personas.



En esta jornada de segunda dosis se espera poder llegar a los más de 32 mil adultos mayores que recibieron su primera dosis en el municipio de Coatzacoalcos a finales del mes de marzo.