En Coatzacoalcos, caer en un bache puede salir caro

Caer en un bache en Coatzacoalcos puede costar de 500 hasta 5 mil pesos, confirmó el mecánico Gilberto Díaz Carrasco.



Dijo que en este puerto, donde hay baches en prácticamente todas las calles, caer en uno es casi seguro en cualquier momento.



Los costos dependen de las piezas que se necesiten, de si son originales o no.



“En la mayoría de los vehículos se daña la suspensión, tanto amortiguadores, rotulas, horquillas, al caer en un hueco. Se ponchan llantas, se puede romper incluso hasta el carter del motor, porque son demasiado grandes los huecos, la verdad son cráteres no huecos. Hay buenas piezas, bonitas y baratas", dijo.



Comentó que el cliente particular prefiere lo bueno, los taxistas lo económicos y ellos, los mecánicos, sólo hacen su trabajo.



Detalló que el cambio de suspensión llega a costar mil 200 pesos.



Sin embargo, reveló que ellos no siempre tienen trabajo y lo que ganan en dos o tres días, a veces tienen que guardarlo para toda una semana.



"Está complicado el trabajo, hay semanas que solo trabajamos dos o tres días y de ahí ya nada y lo que ganaste pues te sirve para los demás en que no hay trabajo. Hay que actualizarnos porque los vehículos también se actualizan", finalizó.



El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció un programa de bacheo nacional, refirió que este será de acuerdo a los datos del INEGI y la política en que se aplicará esta en análisis y se proyecta que la aportación sea tripartita o que incluya a Gobiernos estatales y municipales.