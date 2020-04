En Coatzacoalcos, camión de la basura sólo pasará lunes, miércoles y viernes

La recolección de basura en Coatzacoalcos se disminuirá a sólo 3 días por semana, confirmó el líder del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), Gersain Hidalgo Cruz.



Por ello, sólo los días lunes, miércoles y viernes la población deberá sacar sus desechos, siempre y cuando haya escuchado al campanero.



“Esta circular se emitió el jueves y causará efecto el día lunes y se informará a la ciudadanía, por decir, si hay 50 choferes, sólo van a trabajar 25 en una semana y los otros en la siguiente semana, hablo de Coatzacoalcos y me baso en la circular que mandó Limpia Publica”, comentó.



Mencionó que de los 400 empleados que laboraban en este departamento, actualmente sólo 200 se encuentran trabajando y la cifra se podría reducir aún más.



“La mayoría de los trabajadores están resguardados para evitar contagios pero a través del decreto del Presidente de la Republica de la Fase 3 del COVID-19 no pueden estar ni siquiera esos 200 trabajadores y tienen que reducirse para que no haya más contagios pero tendremos que esperar el llamado”, comentó.



Otras áreas donde también se reducirán las plantillas laborales serán en ornato, obra civil, maquinaria pesada, alumbrada público, panteones y veladores.



“Van a reducir el número pero creo que esto entrará en vigor a partir de lunes o martes”, recalcó.