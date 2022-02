En Coatzacoalcos, demandan justicia para Michell, asesinada en CDMX

Tamales y champurrado es lo que vecinos de la colonia Sector Popular de Coatzacoalcosa prepararon este miércoles por la mañana para esperar la llegada de los restos de Michell Simón, la joven porteña que fue hallada sin vida este inicio de semana en la Ciudad de México.Tras conocerse la terrible noticia de su deceso, los vecinos de la calle Azteca, quienes la vieron crecer y salir de la ciudad para cumplir sus sueños, ahora se dicen sorprendidos y tristes por el trágico final de la también actriz, bailarina y conductora.“Nos cayó como balde de agua fría porque no se esperaba esto, menos de una muchacha joven, muy amable, a nadie se lo deseamos porque es muy duro, más que dejó una niña chiquita. Ahorita vamos a hacer unos tamalitos y atolito para llevar a la funeraria o aquí a quien llegue”, dijo Jerónima Cuello Gómez, vecina del lugar.Por su parte, Carmela Cuello Gómez exigió a las autoridades hacer justicia en nombre de Michell. Con lágrimas en los ojos dijo que ella tenía la esperanza de que todo fuera mentira.“Nos cayó pesado esta noticia, como vecina, la hemos conocido desde que era una niña aquí desde que llegamos, es un golpe duro que nos llegó de momento, no lo creíamos. Como vecinas vamos a unirnos para hacer unos tamalitos para la llegada. En diciembre ella estuvo aquí alegre y todo. Que se haga justicia porque, así como ella ha habido muchos crímenes que hasta la fecha no se han resuelto, dejan a una criatura en orfandad porque nadie va a decir que le ayudan a la señora para la niña”, sostuvo.Los habitantes del Sector Popular recordaron que Michell es la segunda hija de la señora Josefina y aseguraron que siempre se comportó con mucha educación para con los que vivían alrededor de su casa.“La recordamos porque ellas vinieron muy chiquitas aquí a vivir, vinieron como de 5 o 6 años, ella siempre fue una chamaca muy educada, toda su familia fue respetuosa, somos vecinos de muchos años. Ella nunca tuvo problemas, la recordamos con mucho cariño. Nos da tristeza porque conocer a una niña chica y que luego pasen por esta situación es triste”, dijo la señora Rosario.Pidieron a Dios que les regale pronta resignación a sus padres para poder soportar el dolor de su pérdida.Asimismo, el señor Carlos dijo que por fortuna pudieron hallarla pues mencionó que hay casos donde las familias nunca encuentran a sus desaparecidos.“Sentimos el dolor porque somos conocidos de más de 25 años, es lamentable lo que pasó. Era alegre, trabajadora, tiene rato que se fue a trabajar a México, como dicen, el sueño americano, aquí el sueño fue de superar la crisis que se vive en Coatzacoalcos. Todo fue una sorpresa. Estamos esperando que vuelvan para acompañarlos”, finalizó.