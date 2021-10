En Coatzacoalcos, despiden a 20 agentes viales por fin de administración

Coatzacoalcos concluirá este año sin 20 agentes viales, debido a que fueron despedidos, a poco de concluir la administración municipal.Estos elementos que fungían como "apoyo vial" eran costeados por el Gobierno Municipal desde hace cuatro años pero con motivo de la transición que se realizará con el gobierno de Amado Cruz Malpica y hacer ajustes económicos, se prescindió de sus servicios.“Tránsito del Estado no tiene los elementos para una ciudad como la nuestra, por eso en un común acuerdo para tener por parte nuestra este apoyo, preparar al personal, el municipio estuvo pagándole los sueldos, la carga no se la podemos dejar a esta administración”, manifestó el presidente Víctor Carranza.Dijo que paulatinamente se irá prescindiendo de otras áreas en las que su administración pagaba nómina y recordó que durante un mes no recibirá el presupuesto al concluir su periodo en enero del 2022, por ello decidió darse de baja a los de apoyo vial.La contratación de este personal logró mejorar la atención en el tráfico, accidentes, agilización y movilización en las diferentes avenidas de Coatzacoalcos.“Se tiene que ir liquidando de acuerdo con nuestra cuestión presupuestal, son personal de confianza con todas sus prestaciones de ley. En esta entrega-recepción se va a dejar el dato de las personas con la finalidad de que sean recontratados, es gente que ya está preparada”, expuso.En 2020, la autoridad de tránsito en este puerto reconoció que se necesitan al menos 70 agentes viales para operar sin complicaciones en Coatzacoalcos.La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial tiene en nómina al menos a 20 elementos a su cargo, la salida de los 20 de apoyo vial que cubría el municipio los deja operando a un 50 por ciento.