En Coatzacoalcos, documentan abusos sexuales contra perros

Animalistas de Coatzacoalcos han documentado 5 casos de abusos sexuales en contra de perros. El último fue dado a conocer en la marcha del 8 de marzo.La activista Ivanna Palmero Hernández destacó que fue gracias a un reporte ciudadano que se supo del más reciente, incluso ya la perrita afectada será valorada por médicos.Quienes detectaron la situación explicaron que en cierta hora del día escuchaban cómo lloraba el animalito y fue que se percataron que un sujeto la metía a su domicilio.“Nos llegó un reporte para ver si podemos colaborar, a la perrita la tenían en condiciones deplorables y en condiciones muy insanas, lo que nos comentan las personas que entraron a filmar es que la perrita tenía una expresión diferente, escuchaban que lloraba en cierta hora del día, por ratos la persona la metía a su casa, ella no está sana, van a revisarla y los médicos darán a conocer su estado”, refirió.Fue este 8 de marzo cuando, en el marco de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, se conoció la situación abiertamente pues una persona llevaba una pancarta con su postura en contra de estas agresiones de manos de hombres contra las mascotas.Palmero Hernández precisó que el último caso lo presentaron ante la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Coatzacoalcos.“Están penados en la ley pero no sabemos por qué no hacen nada”, dijo.Lamentó el abuso de animales, sobre todo en un entorno de violencia machista, pues los hombres que violan a un perro, lo pueden hacer contra una mujer.