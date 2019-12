En Coatzacoalcos, hasta mil 200 pesos cuesta un pavo para el fin de año

Con motivo de las fiestas decembrinas, comerciantes de pavos y gallinas llegan a Coatzacoalcos desde otros municipios para vender sus productos.



Los pavos en este fin del 2019 tienen un costo promedio de 600 y hasta de mil 200 pesos, confirmó la señora Anita que viene desde Cosolecaque a venderlos en las inmediaciones del mercado “Morelos” de este puerto.



Explicó que ella los crió por un año y medio para poder venderlos y recuperar su inversión en alimento, aunque reconoció que muchas veces no logra obtener el 100 por ciento de lo que puso.



“Dan mucho trabajo, comen mucho y no le sacamos lo que le invertimos en comida y medicina que se les da y todo, ya nada más porque es la tradición, pero ahorita las ventas están muy bajas”, reconoció.



En el mercado Morelos de Coatzacoalcos, varias personas compraron su pavo para estas festividades y disfrutar junto a los suyos de un platillo que algunos, sólo una vez al año pueden compartir.



Y es que algunas familias reconocieron que no pueden darse el lujo de comer pavo el 24 y el 31 o variarle con pierna o algún otro tipo de carne de lujo, es por ello que muchos sólo una noche comen este tipo de alimentos y otros más cualquier comida sencilla, como incluso huevos con frijoles.