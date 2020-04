En Coatzacoalcos, IMSS manda personal a casa tras contacto con contagiado

Luego de que trascendiera que médicos y enfermeras del Hospital General de Zona 36, en Coatzacoalcos, fueron aislados por estar en contacto con una persona contagiada con coronavirus, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que “el personal se encuentra en observación domiciliaria a fin de disminuir riesgos”.



Cabe señalar que, según reportes no confirmados, serían entre 12 a 15 trabajadores del nosocomio los que permanecen aislados, no obstante, de acuerdo al Instituto no hay todavía ningún caso sospechoso y la medida de protección se aplica para garantizar que estén sanos.



“Al momento ningún trabajador está con sospecha de COVID-19, sólo es medida preventiva”, aclara en comunicado.



Asimismo, el IMSS pidió a la población que solicita atención médica ser honestos y claros con los síntomas que presentan.



“A fin de que el personal pueda dar un diagnóstico fidedigno y realizar las acciones preventivas”.



El Instituto también asegura que su personal médico de enfermería y demás categorías de los módulos de enfermedades respiratorias cuentan con el equipo de protección personal pues es prioridad protegerlos.