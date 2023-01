En Coatzacoalcos, INE llama a renovar credenciales

Al menos 6 mil 600 credenciales de elector del Distrito XI del INE en Coatzacoalcos perdieron vigencia, informó el vocal ejecutivo Bulmaro Cruz Hernández.Estos ciudadanos, dijo, deberán tramitar de nueva cuenta su identificación oficial pues ya han sido dados de baja del padrón y no podrán utilizarla pues ya no tiene validez."Tenemos el reto de cambiar las credenciales que perdieron vigencia, en este distrito son más de 6 mil que deben cambiarse en estos primeros meses porque ya no se puede utilizar en ninguna institución pública o privada para ningún trámite", dijo.Añadió que el vencimiento de estas credenciales ocurrió el 31 de diciembre del 2022 y fueron dadas de baja y para evitar andar a las prisas, es necesario acercarse cuanto antes a los módulos pertinentes para la reposición.En este sentido dijo que además de las oficinas del INE ubicadas en Revolución, en pleno centro de la ciudad, hay otro en Agua Dulce y uno más itinerante."La ciudadanía que aún tiene en su poder una credencial con terminación 2022 tiene que venir al INE para actualizar porque votar no podrá y tampoco hacer trámites", dijo.El módulo itinerante estará este miércoles en el parque La Alameda, posteriormente en Ciudad Olmeca y también en El Tesoro."El módulo se mueve en las diferentes cabeceras para brindar el apoyo a la gente, deben recordar que si hoy no les urge su credencial, en algún momento en algún trámite si y es por eso que deben acercarse a hacerlo antes que andar a las prisas", sostuvo.El distrito XI de Coatzacoalcos cuenta con 294 mil electores, de los cuales 6 mil 600 perdieron vigencia.