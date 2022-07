En Coatzacoalcos, mercado Cuauhtémoc ahora será espacio cultural

Las promesas hechas por la SEDATU con respecto a que el mercado de la colonia Cuauhtémoc ofrecería productos frescos y de calidad a los habitantes de los alrededores no fueron cumplidos, ahora este espacio será cultural y educativo, más que comercial.Esta obra tuvo una inversión de 35 millones de pesos y a un año de su construcción, no se ha podido estrenar.En los tiempos del alcalde Víctor Carranza, se informó que éste tendría 36 puestos semifijos y 34 fijos de todos los giros, frutas y verduras, carnicerías, mercería y restaurantes, entre otros; no obstante, ahora solo 11 podrán ser ocupados por ciudadanos bajo el giro denominado “seco”.Y es que ahora, la administración que encabeza Amado Jesús Cruz Malpica, informó que en el sitio se adaptará un área para impulsar la cultura a través de talleres, así como la lectura con la apertura de una biblioteca, mientras que su tentativa inauguración será el próximo 15 de julio.El director de Desarrollo Económico, Carlos Mendoza Chesty abundó que la propuesta fue hecha ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y tal parece que fue aceptada.“Si bien yo tengo a cargo la parte económica, esta parte más cultural, educativa y de comunidad la tiene participación ciudadana, yo lo entiendo cómo un centro comunitario donde se dará servicio y se va creando esto de la participación ciudadana, se hizo la propuesta con SEDATU para que nos acepte algo que vaya más acorde a la necesidad de esa región en cuanto a la parte económica, educativa, cultural y más, hay un aproximado de 11 locales de gente de la zona con diferentes giros, giros más que nada que le llaman de mercado seco o sea que no hay expendios de comida, no es pollería, ni verdulería, sino electrodomésticos, mochilas y más”, confirmó.No conforme con la millonaria inversión, ahora el Ayuntamiento destinará un recurso para el equipamiento de las áreas antes mencionadas y a su vez el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Constituyentes será modificado para darle una mejor utilidad.En diciembre del año pasado el entonces director de Desarrollo Económico, Fernando Cerda, dio a conocer que el sitio tenía vicios ocultos y por eso el municipio no lo recibió hasta que se hiciera efectiva la garantía que debía cubrir la empresa Lax Constructora que obtuvo el contrato por 34 millones 831 mil 628 pesos.Se dijo en aquel momento que el Ayuntamiento entregaría los locales a los comerciantes hasta que las condiciones fueran seguras, pues el mercado tenía filtraciones, por lo que cuando llovía se presentaban goteras en el lugar.Tan solo la semana pasada las inmediaciones del mercado lucieron severamente inundadas pues precisamente la colonia en la que se ubica sufre de anegaciones constantes por falta de desazolve en los canales y demás acciones que eviten estos encharcamientos que afectan seguido a los vecinos.