En Coatzacoalcos, mujer perdió a su bebé y 5 días lograron localizarla

Una menor de un año y 7 días que fue reportada como desaparecida el pasado primero de diciembre fue dejada abandonada en plena vía pública este martes, en las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos.Ante la mirada atónita de transeúntes, la bebé fue dejada en una zona baldía y llena de monte sobre la avenida Flores Magón.Fueron transeúntes quienes debido al llanto de la menor se percataron de su presencia en la calle y posteriormente una ambulancia de Protección Civil la atendió y trasladó a su base.De forma paralela, Lizbeth Alejandra Fernández Hernández, informaba en medios de comunicación que su hija Luciana Fernández Hernández estaba desaparecida desde hace 5 días tras haberla dejado bajo el cuidado de una compañera de trabajo.La dama informó que trabaja en la orilla del río y desde hace un año conoció a una mujer de nombre Patricia.Ésta de vez en cuando le cuidaba a una hija mayor y ahora que nació la bebé Luciana también se la dejaba en ocasiones para poder ir a trabajar.Sin embargo, el lunes llevó a la bebé a casa de Patricia, de quien dijo desconocer sus apellidos, esto en General Anaya sin número de la colonia Constituyentes."La conozco en la orilla del río, me dio la confianza con la otra niña más grande, como tengo rato conociéndola le dije si me ayudaba con la otra niña, o sea la bebé. El lunes a las 10 de la mañana dejé el bebé en portabebé y pañalera y cuando la fuí a buscar me dice su esposo y sus hijos que no está, después me dio la cara que tuvo problemas con la Policía y que se la quitó el DIF. Ya fui al DIF y a la Policía y me dicen que no la tienen", dijo la madre.Lizbeth aseguró que por la situación interpuso desde el primer día una denuncia ante la Fiscalía Regional y pese a lo grave del caso, hoy que tenía una cita a las 18:00 horas de la tarde, le llamaron para cancelarle y decirle que la atendían a las 10 de la mañana de este miércoles.Justo cuando la dama denunciaba ante los medios de comunicación lo ocurrido, fue notificada del hallazgo de un bebé abandonado que estaba bajo resguardo de Protección Civil, al acudir a la base, confirmó que se trataba de Luciana.La mujer se trasladó a la Policía Estatal a donde fue llevada la pequeña para comprobar su maternidad y los trámites pertinentes.