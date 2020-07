En Coatzacoalcos, mural honra al personal de salud, héroes de la pandemia

Este miércoles, los artistas Eliezer Solano Casano y Javier Rodríguez Cruz concluyeron el mural dedicado al personal de salud que lucha contra la pandemia del coronavirus, en Coatzacoalcos.



La obra urbana comenzó a ser diseñada hace algunas semanas con la intención de honrar a aquellos que perdieron la lucha contra el COVID-19 pero también como señal de esperanza para los tiempos venideros.



En el mural ubicado en la esquina de las calles 5 y 23 de Febrero de la colonia Villas del Sur, luce reluciente el rostro del joven Alejandro, un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos que falleció a consecuencia de este virus.



Asimismo, se puede apreciar el rostro de un niño, un planeta y una paloma blanca en señal de los buenos tiempos están por llegar.



Los artistas consideraron que el mural puede generar conciencia entre la población y que además conozcan el riesgo al que se enfrentan los médicos, enfermeras y trabajadores sociales ante la situación que se vive actualmente, no sólo en el país, sino en el mundo entero.



Tras concluir la obra, llamaron a la población a seguir cuidándose contra la infección y no vivir con miedo, pues si se toman las medidas emitidas por las autoridades el riesgo de contagio se reduce.



“Si hay que estar con tranquilidad, de hecho estamos poniendo una palomita que representa la paz y un mundo, queremos la paz mundial y que no tengamos miedo”, manifestó Eliezer.



En breve se espera la realización de otro mural con el rostro de una enfermera del IMSS que también falleció de Coronavirus.