En Coatzacoalcos no se busca dar falsa sensación de avance rápido: Alcalde

Amado Cruz Malpica rindió su primer Informe de Gobierno y destacó que su Gobierno ha preferido tomar rutas que hereden soluciones que perduren en el tiempo, antes que pavimentar calles y rehabilitar drenajes y sólo dar una falsa sensación de avance rápido.Acompañado de decenas de invitados, entre diputados, empresarios, ediles y exfuncionarios, el Alcalde recordó que la administración pública no se trata de patear latas, como muchas veces lo han hecho, dejándola muy “abollada”, toda vez que el saltarse pasos técnicos siempre terminan mal.“Omitir una etapa de trabajos urbanos nos llevaría a la falsa sensación de un avance rápido, pavimentar calles y drenajes es bastante sencillo. Nosotros no hemos escogido rutas como esas en el quehacer del servicio público. Saltarnos pasos técnicos siempre acaba mal y en cambio queremos que Coatzacoalcos no sea así, porque no se trata de patear la lata para adelante, como muchas veces se ha hecho, una lata bastante abollada por cierto. Queremos heredar soluciones sostenibles, que perduren en el tiempo y que sean resultado de haber hecho lo necesario”, comentó.Durante su discurso mencionó que ningún cambio verdadero se logra por el camino fácil, ya que las rutas sin dificultades casi nunca llevan a metas ambiciosas y trascendentes.Asimismo, expuso que la auténtica transformación lleva su tiempo y los obliga a transitar por etapas que no pueden eludir ni evitar, toda vez que no pueden prescindir de trabajos que son incómodos pero necesarios a largo plazo.“Con la administración pública sucede como con todo en la vida. Ningún cambio de verdad se logra por el camino fácil, el camino sin dificultades casi nunca es la ruta que nos lleva a metas ambiciosas y trascendentes. La auténtica transformación lleva su tiempito y nos obliga a transitar por etapas que no podemos eludir, ni evitar, ni esconder. Ni dejar para después, ni hacer menos penosas los inconvenientes de los momentos. No podemos prescindir de trabajos que son incómodos pero necesarios en el largo plazo”, mencionó.A lo largo de varios minutos, Cruz Malpica recordó que hay tres ejes rectores que ha seguido en su administración que son la transparencia, rendición de cuentas y el desarrollo humano.Amado Cruz sostuvo que están enfrentando la renovación de una infraestructura “añeja” que han dejado consecuencias de decisiones que se omitieron desde hace más de 30 años.“Estamos enfrentando la renovación de una infraestructura añeja, entre los 30 y 60 años que agotó su vida útil porque se pensó en el Coatzacoalcos de aquella época y se hizo con la tecnología y con los materiales de aquel momento. Estamos lidiando con las consecuencias de decisiones que se omitieron hace 5, 10, 15, 20 y 30 años (como) el basurero, el agua, la seguridad”, dijo.En el anexo del Palacio Municipal, el edil expuso que este año mil 730 unidades económicas reactivaron su registro en el padrón de la Tesorería Municipal y a ellos se sumaron más de 226 nuevos negocios que equivalen a la apertura de uno cada día hábil.Comentó que mantienen negociaciones y mecanismos de acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solucionar los pasivos que “sofocan” las cuentas públicas y que limitan atender las demandas ciudadanas.“Quiero decirles que estamos en mesas de negociaciones y en mecanismos de acuerdos con la comisión federal de electricidad, con CONAGUA y con el SAT, para encontrar una solución a los pasivos que sofocan nuestra liquidez y que impiden una pronta respuesta a las demandas ciudadanas”, sostuvo.Finalmente, el Presidente Municipal añadió que “se ha ordenado nuestra casa” y los primeros frutos indican que va por buen camino.“Estamos en la mira de inversionistas internacionales que no toman decisiones porque les caigamos bien, sino mediante el cálculo implacable de los números. Tenemos el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de nuestro gobernador Cuitláhuac García y de nuestra amiga la secretaria de Energía Rocío Nahle”, finalizó.