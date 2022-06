En Coatzacoalcos, oficinas de Hacienda siguen abarrotadas

A unas horas de concluir el programa de canje de placas, la oficina de Hacienda del Estado de Coatzacoalcos luce abarrotada.Por día, al menos en estas últimas semanas de descuentos, hasta 150 personas o más fueron atendidas, aparte de quienes hacen otro tipo de trámites.El jefe de la dependencia estatal, Arturo Chávez Mijangos, reiteró que no hay otra indicación, por lo que este 30 de junio concluye el plazo para que los contribuyentes se beneficien con el programa.“Ya estamos sobre los 7 mil 100 canjes de placas de producción 2011. Estamos en un promedio en atención al contribuyente de 150 trámites diarios, indistintamente de las altas vehiculares, de vehículos de otros Estados, bajas, cambio de propietario, es decir, 150 trámites canjes diarios, más los otros trámites, estamos atendiendo al 100 por ciento”, dijo.Hasta el momento no se han reportado fallas en la atención, aunque reconoció que se registraron fallas en el sistema pero fueron breves, por lo que el proceso no se suspendió.“Claro que sí, hay placas suficientes, a veces vienen los contribuyentes a decirnos que les dijeron que no hay placas pero no, hay placas suficientes, es cierto hubo un tiempo en que estuvimos otorgando permisos, ya superamos ese momento y hasta el momento mantenemos el orden correcto”, reiteró.