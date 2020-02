En Coatzacoalcos, protestan por altas tarifas de CFE

Integrantes de la Resistencia Civil del Sur de Veracruz bloquearon las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Coatzacoalcos, para reclamar por los altos costos del servicio pese a que estos no van acorde con el salario mínimo en Veracruz.



Por ello, solicitaron la reclasificación de las tarifas eléctricas y la libertad de uno de los miembros que está preso en Oaxaca.



Con lonas, hombres y mujeres se plantaron por unos minutos afuera de la dependencia federal y después, emprendieron una marcha hacia el Parque Independencia.



Adán Darío Canseco, uno de los integrantes de la Resistencia Civil, detalló que desde hace 15 años emprendieron la lucha de no pagar la energía eléctrica con el argumento que las cuotas son elevadas y no van acorde al salario mínimo de la zona sur.



Son un promedio de 100 mil usuarios de ocho municipios que actualmente no pagan el servicio.



Aseguró que sostendrán un diálogo en la Ciudad de México con representantes de Derechos Humanos y Gobierno Federal, para una respuesta.