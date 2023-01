En Coatzacoalcos reciben año nuevo a oscuras, llevan más de 24 horas sin luz

Más de 24 horas sin energía eléctrica llevan los vecinos de Ciudad Olmeca, luego de que este 31 de diciembre por la madrugada se fue la luz y hasta el momento sigue sin ser restablecida.Por esto, decenas de porteños recibieron el año nuevo a oscuras y pese a que personal de la Comisión Federal de Electricidad arribó al lugar con la intención de atender el desperfecto, nada pudieron hacer y 24 horas después la situación sigue igual.Este 1 de enero de nueva cuenta trabajadores federales intentaron reconectar y/o componer lo necesario para dotar de luz a los vecinos del poniente de la ciudad, pero fue imposible.Esto provocó caos entre los vecinos, quienes ya molestos incluso tomaron la entrada del lugar para evitar el ingreso y la salida de la colonia, pero finalmente la situación se disolvió al poco tiempo."Se fue la luz a las 2 de la mañana del sábado y no llegó y en el transcurso del día llegó del lado playa como a las 7 de la noche, intentaron reconectar el transformador, pero explotó. Empezaron a tapar, se fueron los de CFE, regresaron como a las 10 y estuvieron con apoyo de una patrulla, pero nada. Ahorita como a las 12 del día se prendió un foco de la casa, pero se volvió a apagar y nos dijeron que hoy no queda. El único sector es lado río donde no hay luz, aquí siempre tenemos problemas", dijo una vecina.La misma, relató que la última cena del año la tuvieron que hacer a oscuras.Aunado a ello, los alimentos del refrigerador los han mantenido cálidos tras la compra de bolsas de hielo y en espera de que esto ayude a que la comida aguante hasta que la luz sea restablecida.Por si fuera poco, la falta de luz ha provocado que tampoco haya agua pues las bombas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento no se han podido encender.