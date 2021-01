En Coatzacoalcos siguen desapariciones a manos de policías, afirma Colectivo

Belén González Medrano, representante del Colectivo de Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos “Belén González”, aseguró que las desapariciones forzadas en aquella zona de la entidad no han cesado y los principales sospechosos siguen siendo elementos de seguridad.



“En Coatzacoalcos, en especial, hay tres consignaciones por desapariciones forzadas, hay como 23 policías detenidos, siguen en proceso. Los 23 policías detenidos son de tres casos. Sigue el tema de desaparición, sigue pasando incluso por policías”, dijo.



Señaló que no sólo fue un suceso ser administraciones anteriores, pues las fuerzas de seguridad continúan actuando en contra de los derechos humanos.



“Tenemos más de 100 casos de desaparecidos y en un 40 por ciento de estas desapariciones se ha señalado a los policías”.



Recordó que el 25 de septiembre se cumplieron 5 años de la desaparición de más de 30 jóvenes en la zona Sur durante el operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, en la administración duartista.



"Fue en el operativo Blindaje Coatzacoalcos, donde ese 25 de septiembre de 2015 se llevaron a más de 30 jóvenes, de los cuales existen 11 denuncias. En el caso de mi hijo, ocurrió en un retén, ahí estaba Policía Estatal, Policía Naval y Fuerza Civil", explicó.



Aunque actualmente hay seis policías detenidos desde hace un año, hasta ahora el caso por el que están tras las rejas no se ha resuelto.