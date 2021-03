En Coatzacoalcos, también pernoctarán por vacuna; siguen sin escuchar a autoridades

Previo al arranque de la vacunación antiCOVID en Coatzacoalcos, en 3 de los 7 puntos ubicados en la zona urbana se reportaron filas de personas apartando lugares desde la noche de este domingo para poder ser los primeros beneficiados.



Esto se observó en el deportivo “Margarita Maza de Juárez”, la Expo Feria y el Tecnológico de Coatzacoalcos.



El parque La Alameda y la escuela Secundaria General número 3 no tenían gente esperando, al menos hasta las 20:00 horas.



En los puntos donde ya había filas se pudo observar desde jóvenes hasta adultos mayores esperando su turno, a pesar de que autoridades han repetido que esto no es necesario pues todos tienen garantizada la dosis contra el coronavirus.



Incluso, algunas personas llegaron desde las 3 de la tarde para apartar su lugar.



Roberto García Ramírez explicó que llegó solo a las 18:00 horas para hacer fila y ser beneficiado este lunes por la mañana pues cuenta con 68 años.



"Me siento desesperado, no por lo de la vacuna porque la estoy esperando, pero de ver la gente porque cuando pasé por aquí estaba a la mitad y ahorita hay más de 100", dijo.



Él, junto con ciudadanos que estaban haciendo fila, se organizaron y con papelitos se enumeraron.



El miércoles volverá a hacer fila pues ahora será el turno de su esposa de recibir la vacuna.