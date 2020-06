En Coatzacoalcos, también proceden contra comercios no esenciales que operen

En Coatzacoalcos tuvo lugar un operativo para verificar negocios en la zona centro y cerrar aquellos no esenciales que estuvieran abiertos.



Estos trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría del Trabajo, Jurisdicción Sanitaria y Protección Civil.



Lo anterior, ocurrió en la zona centro donde varias empresas tuvieron que bajar sus cortinas ante la llegada de los inspectores.



El jefe Departamento de Regulación Sanitaria, Carlos Javier Tea Ruiz, expuso que debido a que Coatzacoalcos está en semáforo rojo, los establecimientos no esenciales no deben abrir.



"La gran mayoría ha atendido la invitación. Quienes quieran escritos les damos 24 horas para cerrar pero nos vamos a apersonar", refirió.



Sostuvo que la Secretaría de Salud tiene la facultad de determinar el color del semáforo y por eso, en Coatzacoalcos, debido a la disponibilidad de camas en los hospitales, sigue rojo.



Este lunes se visitaron más de 15 establecimientos durante la mañana, sin embargo, los recorridos estarían haciéndose todo el día.



"El que esté abierto y no sea esencial, será cerrado. Hay establecimientos que han tomado las medidas pero si el semáforo marca que no deben estar abiertos, no deben hacerlo", dijo.