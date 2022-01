En Coatzacoalcos, urgen seguridad para Villa Allende ante constantes robos

Los constantes robos a casa-habitación y cableados eléctricos mantienen en la zozobra a los habitantes de Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, quienes piden de manera urgente la presencia de las corporaciones policiacas para acabar con estos actos ilícitos.El agente municipal Noriel Prot Álvarez informó que de manera semanal captan de 10 a 15 reportes de estos hechos, donde los amantes de lo ajeno aprovechan la ausencia de los dueños para ingresar a las viviendas y robarles sus pertenencias, principalmente en la colonia Rabón Grande.“Ha habido mucho asalto y sobre todo en Rabón, por ahí al parecer hay dos personas que se están encargando de cometer eso actos ilícitos, no los tenemos identificados, la gente de Rabón ya ha hecho su queja y pues plantearemos con el presidente municipal para que se le dé una respuesta inmediata a esta problemática”, comentó.En Villa Allende existen alrededor de 35 mil habitantes en un total de 15 colonias, por lo que el funcionario público dijo que los elementos policiacos que realizan los rondines en la zona son insuficientes para poner fin a esta ola de robos y asaltos.“Al parecer no es gente de Allende, es gente de fuera, creo que hasta de otros países al parecer pero no tenemos certificado eso todavía, ahí la autoridad competente es la que tiene que realizar las investigaciones para poder darle solución a esta problemática, también pedirle a la ciudadanía que denuncie cuando sea objeto de algún ilícito”, apuntó.Sostuvo que han tenido diálogos con el presidente municipal, Amado Cruz Malpica, a quien le harán la petición de que Villa Allende cuente con una base policial para tener respuesta rápida de los uniformados en caso de algún hecho delictivo.