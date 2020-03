En COBAEV 35 de Xalapa, piden sexo a alumnas por aprobarlas

Con una protesta en el plantel 35 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), ubicado en Xalapa, estudiantes denunciaron acoso de parte de cuatro docentes de la institución.



De manera similar a las manifestaciones en varias escuelas de la entidad, instalaron un "tendededor del acoso", donde plasmaron los mensajes más recurrentes de los hostigadores en el aula:



"Señorita: no coma frente a mí porque soy hombre y uno es débil", "No, Patricio, pedir pack no cuenta como tarea" y "Los folders son para guardar papeles, no para nalguear alumnas".



De acuerdo con Gabriela, madre de una de las víctimas, actualmente exalumna, las chicas documentaron, mediante capturas de pantalla, conversaciones de WhatsApp en las que un docente, de nombre Miguel "N", pedía a las alumnas “favores” a cambio de mejorar sus calificaciones: desde fotos íntimas a citas.



"La Directora en ese momento (de la protesta) les dijo que podían hacer un oficio, la otra vez también se hizo (un oficio) pero no se hizo algo: el maestro sigue dando clases y sigue acosándolas y amenazándolas con respecto a su calificación", dijo.



La protesta sirvió para revelar los nombres de al menos cuatro docentes involucrados.



En entrevista, Gabriela explica que el problema persiste desde el ciclo escolar anterior cuando varias alumnas, entre ellas su hija (hoy en la universidad), sufrieron hostigamiento de parte del docente Miguel "N".



Sin embargo, cuando formuló denuncia por el hecho, en 2019, la Dirección del plantel no inició los procedimientos contenidos en el Protocolo de Atención de Acoso Sexual y Connotación Sexual, por lo tanto el docente acusado continúa adscrito al centro de trabajo.



Además, la Fiscalía General del Estado se negó a iniciar una investigación al respecto por "falta de pruebas" de parte de Gabriela para sustentar el acoso contra su hija, en ese entonces, menor de edad.



Refirió que por el mismo acoso, la joven se dio de baja del COBAEV y si bien Gabriela presentó la queja ante el director del plantel 35, dicho funcionario nunca procedió ni se inició la siguiente instancia contemplada en el protocolo.



“Aparte de mi hija, de la Generación 2016, existen anteriores a ella, víctimas de acoso, (...) a una muchacha en específico le pidió fotos desnuda, a otra, le ofreció ser su pareja a pesar de ser casado y con hijos, a mi hija le pidió sexo a cambio de pasarla en extraordinario y a otra, tenemos la captura de pantalla, le puso 'estás muy, muy buena, sabes que conmigo puedes tener 10'”, detalló.



Y en todos los casos, Miguel "N" advertía con reprobar a quienes no aceptaran sus propuestas.



Aunque denunció el acoso, el Director igual no procedió conforme al Protocolo y por lo tanto, no se separó al trabajador de la escuela y no se aplicó protección en torno a la afectada.



"Llamé a la Fiscalía para ver como acudir y me dijeron que no, 'porque no hay ninguna prueba', que solamente es la palabra de mi hija contra el maestro, no me aceptan la denuncia de mi hija en la Fiscalía sólo porque no hay pruebas" afirmó.