En colonia Casa Blanca de Xalapa también llevan 13 días sin agua potable

Buenas noches,



Soy vecina de la calle Montes Tauro, entre Izalco y Liquidámbar, de la colonia lomas de Casa Blanca.



Me dirijo a ustedes ya que desde hace ya 13 días no tenemos el servicio de agua potable. Se ha estado llamando y reportando la falta pero no hemos recibido respuesta, sólo nos contestan que lo pasarán y nada que nos llega el agua.



Esté problema no es reciente, esto sucede regularmente; hace como dos meses igual se hizo un reporte en el que no teníamos el servicio y acudieron los de agua potable; después

de 15 días regresó el servico de agua, pero ahora estamos igual.



Y ya van 13 días sin servicio, el cual incluso el recibo llega elevado y no tenemos el servicio.



Y ahora con esta contingencia ¿cómo vamos a estar así? Tenemos niños los cuales necesitan su baño al igual que nosotros para lavarse constantemente las manos.



No sabemos a quien dirigirnos ya que nadie nos resuelve.



Atentamente,



(...)