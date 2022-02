Hola, buen día, me gustaría hacer un reporte a CMAS Xalapa.En la calle Mariano Matamoros de la colonia Insurgentes no tenemos servicio de agua desde hace 5 días. En varias casas ya no se tiene agua ni para lavar los trastes, mucho menos para el sanitario; hay tandeo sin siquiera ser temporada de ello, así es todo el año, en toda la colonia.Aparte hay como cuatro hoyos que abrieron hace un mes en la misma cuadra y no pueden taparlos.Les pido de favor que me apoyen publicando mi denuncia.Muchas gracias y que tengan excelente día.