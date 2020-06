En colonias de Coatzacoalcos piden reabrir ruta del transporte público

Vecinos de las colonias Peloteros, San Silverio, Transportistas y Brisas del Golfo, pidieron que regrese la ruta de urbanos a este sector.



La señora Lucia Rodríguez Santiago, afirmó que desde hace dos meses los camiones de la Ruta 68 dejaron de circular debido a la pandemia de coronavirus.



“Pues ya no pasa que porque con la contingencia pues dicen que se van a contagiar, como ve todos salen en taxi o caminando hasta la salida”, relató.



Los colonos denunciaron que tienen que caminar hasta 20 cuadras para poder tomar un el transporte público e hicieron un llamado a los concesionarios del servicio y autoridades a cubrir su necesidad.



“Desde marzo desde que los niños no van a la escuela y pues tengo que caminar hasta allá. Que nos pongan camiones, una ruta de carros, Quevedo, Procoro, por la central más o menos”, comentó la señora Mariana vecina de la Peloteros.



Agregaron que los que pueden tomar taxi lo hacen pagando hasta 60 pesos desde el centro hacia esas colonias.



Los taxistas aseguran que no todos son abusivos y han optado por recorrer las colonias Peloteros, Brisas del Golfo y San Silverio buscando pasaje que no tiene acceso a un camión urbano.