En COLVER, debe prevalecer la diversidad de opiniones y la discusión: Cuitláhuac

Pese a la polémica que se suscitó tras la realización del foro “Diálogos filosóficos. Razón y sinrazón en los discursos políticos de hoy” y por lo cual dos académicos renunciaron ante los señalamientos del rector del Colegio de Veracruz (COLVER), Mario Raúl Mijares Sánchez, por las afirmaciones hechas durante su participación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró que es importante que se realicen este tipo de actividades de discusión."Desde mi punto de vista sí hay que informar mucho sobre eso (Ciencia Política) a la sociedad en general, de qué es la política, porque se acostumbra a decir 'ah no, eso es política, yo estoy ajeno, yo soy un profesionista y no me meto en política', o cuando se señala un mal manejo de un cargo político, se señala que son políticos y yo pienso que no es por ahí", dijo.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, donde se le cuestionó sobre las renuncias de reconocidos catedráticos e investigadores, el mandatario afirmó que la política es la que permite tomar decisiones y la ruta para atender cuestiones por parte del Gobierno."Yo lo veo así, que existan malos políticos o políticos que se sirvan de la política para hacerse millonarios es otra pero dentro de la Ciencia Política hay todo un respaldo científico, metodológico de las ciencias sociales que hay que atender", dijo.Por ello mencionó que no puede coincidir con la postura de que cualquier funcionario de cualquier orden de Gobierno no pueda estar dentro de la política, porque su actuar está definido por ésta."La política define qué tipo de acciones debes llevar a cabo en beneficio de las personas, de la sociedad, qué ruta tomar, nuestra política es estar del lado del pueblo, coincidimos en que es resarcir el daño del periodo neoliberal, no reproducir esos esquemas".Consideró que estos señalamientos, tanto de los ahora excatedráticos como del rector, obedecen a la discusión académica que debe existir en cualquier institución de estudios superiores."La diversidad de opiniones y la discusión siempre en este tipo de concepciones es bienvenida, mucho más cuando se habla de ciencias políticas", dijo.El mandatario dijo que le parecía acertada la postura de la máxima autoridad del COLVER, luego del foro, de que las opiniones que se emitieran en esos espacios debían tener rigor académico y sustento."Sobre todo si quien te las solicita es un estudiante que asiste al foro, si un estudiante pide cuál es el sustento académico de una opinión a un forista, yo creo que está obligado, no tendría por qué omitirla (...) Creo que sí era comprensible la petición y que se debió haber atendido".Cabe recordar que la semana pasada, por este hecho, renunció el doctor Julio Quesada Martínez, de origen español, con reconocimiento internacional; realizó estudios de Filosofía en las Universidades de Granada, Málaga y Valencia (1976) y es Doctor en Filosofía por Universidad Autónoma de Madrid (1985) en la que se desempeñó como investigador y docente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel II y se ha desempeñado como investigador de tiempo completo del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana (UV).Dos días antes también habría presentado su renuncia por el mismo motivo el también reconocido filósofo doctor Adolfo García de la Sienra, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México; maestro en Filosofía con especialidad en Filosofía de la Ciencia, por la Universidad de Stanford y doctor en Filosofía por la Universidad de Stanford.