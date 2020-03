En comunidades de Córdoba, siguen las fiestas pese al coronavirus

Agentes municipales de Córdoba aseguraron que la alcaldesa Leticia López Landero no los ha reunido para hablar sobre los protocolos ante el coronavirus, por lo que este sábado hubo un baile en rancho Herrera.



Sin revelar su nombre por temor a represalias, consideraron que es una negligencia de la Alcaldesa no darles indicaciones a comunidades sobre la contingencia.



Aseguraron que esto se debe a que no son del mismo partido político, ya que así es como se ha conducido López Landero desde que tomó el poder.



Advirtieron que si el virus prolifera, será responsabilidad del Ayuntamiento, que poco interés le ha dado a esta pandemia y por esta situación, cada quien hace lo que cree conveniente.



Dijeron que previenen a sus comuneros, de acuerdo a lo que se informan mediantes redes sociales.



Comentaron que a las autoridades eclesiásticas tampoco les han informado nada, por ello las misas seguirán de manera normal.



Los agentes afirmaron que las comunidades viven en una total desinformación sobre el por negligencia de la alcaldesa Leticia López Landero.