En Congreso de Veracruz, proponen callar a diputados que “calumnien u ofendan”

La diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Cristina Alarcón, presentó una reforma al primer párrafo del artículo 14 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, que establece que el diputado que calumnie u ofenda a personas o “instituciones” deberá disculparse y podría ser silenciado por el resto de una discusión.



En su propuesta, sostiene que el parlamentario que incurra en lo anterior deberá disculparse cuando sea llamado al orden por el Presidente de la Mesa Directiva o el de la Permanente, tal cual ya está previsto en la referida normativa.



Agrega que en caso de no atender el requerimiento, sus expresiones deberán ser insertadas íntegramente en acta circunstanciada de hechos y no se le concederá el uso de la palabra, bajo ninguna circunstancia, por el resto de la discusión del asunto objeto de debate.



Cristina Alarcón plantea además reformar la fracción IV del artículo 20 de dicho reglamento para que se pueda reclamar el orden no solamente cuando se profieran ofensas contra personas, sino además cuando éstas sean dirigidas a instituciones.



Y es que para ella, éstas también “merecen el absoluto respeto de todas y todos, sin ser la excepción quienes ostentamos una representación popular”.



También planea que se modifique la fracción quinta Bis del artículo 8 para que cuando un diputado o grupo legislativo solicite adherirse a algún exhorto que emita otro de los integrantes del pleno, esta adhesión se incluya tal como sucede con las iniciativas.



Y de igual forma propone cambiar la fracción octava del mismo artículo, para que se establezca un plazo de al menos 24 horas para que los diputados que soliciten se incluya en el orden del día, los asuntos que desean desahogar en alguna sesión, lo hagan ante la Junta de Trabajos Legislativos.



Asegura que de ser aprobadas por el Pleno de este Congreso, buscan abonar a la eficiencia y el respeto que demanda la actividad legislativa que ejecutan en el Congreso Local por el bien de Veracruz.



“Vivimos tiempos difíciles por los factores que conocemos. Gran parte de las esperanzas de la sociedad continúan puestas en cada uno de nosotros y debemos dar resultados sin demora, sin equivocaciones y sin divisiones”, opinó la diputada morenista.