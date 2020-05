En Congreso, MORENA seguirá evadiendo el matrimonio igualitario; lo excluye de reforma

Legalizar el matrimonio igualitario quedó excluido de la Reforma Integral al Código Civil de Veracruz que discutirá y aprobará el Congreso del Estado. Las circunstancias actuales en Veracruz, a las que se suma la crisis sanitaria, impiden el avance de dicha reforma.



Los legisladores locales consideran que no existen las condiciones para impulsar dicha propuesta en este momento, lamentó la diputada local Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y quien presentó dicha iniciativa desde el año pasado.



“A pesar de la dimensión social y legal de la iniciativa de reforma, ésta fue malinterpretada por diversos grupos enfocados en la descalificación y distorsión de los artículos 75 y 139”, expuso la legisladora.



Y es que explicó que en dichos artículos se planteaba que tanto el matrimonio como el concubinato, se establecieran como uniones entre dos personas, erradicando así la discriminación de la redacción vigente que sólo los define como uniones entre un hombre y una mujer.



Es por lo anterior, que la Reforma Integral al Código Civil de Veracruz tendrá que modificarse y limitar sus alcances para ser aprobada durante el Segundo periodo de sesiones ordinarias, del Segundo Año, de la LXV Legislatura de Veracruz.



Monica Robles dejó en claro que la propuesta original modifica más de 52 artículos, mismos que contemplan la propuesta de divorcio sin expresión de causa, la protección de las víctimas de la violencia familiar, la pensión compensatoria, el concubinato y el matrimonio igualitario, entre otros.



No obstante, lamentó las descalificaciones sesgadas de algunos grupos, que se expresaron de forma violenta, ofensiva, e intimidante durante la realización de foros de información y consulta.



“Con amenazas en medios electrónicos, ignorando que vivimos en un Estado laico, en un sistema democrático y sin respetar los derechos humanos y la no discriminación, mandatada en el artículo primero de nuestra Carta Magna y de la Constitución estatal”, apuntó.



Robles Barajas se dirigió a los colectivos de la diversidad sexual, así como a la población en general para manifestar que las circunstancias actuales en el Estado, a las que se suma la crisis sanitaria, impiden el avance de dicha reforma.